Mondial de handball 2023 : les Français s'envolent pour la Pologne

Direction la Pologne pour les handballeurs français. Les champions olympiques, en bronze en 2019 et quatrièmes en 2021, espèrent retrouver la première place lors du Mondial 2023 qui débute cette semaine. Ils joueront mercredi leur premier match face aux hôtes polonais.

Une préparation expresse et des ambitions maximales

Après une préparation expresse, ponctuée de deux victoires en matchs amicaux, les Bleus, emmenés par leur vétéran Nikola Karabatic, 38 ans, s’envolent ce lundi. "Au fur et à mesure des matches dans la compétition, on va de mieux en mieux jouer, on va récupérer des automatismes et des repères sur le terrain, entre nous". La star du hand tricolore ajoute : "Prêts ? Je pense que l’on ne l’est jamais après si peu de préparation, mais c’est comme ça".

Vers un nouveau titre ?

18 joueurs sont du voyage, dont le petit nouveau Thibaud Briet. Enfin, petit, façon de parler du haut de ses 2m05. "Les matches de préparation, c'est bien. Mais on a envie d'entrer dans le vrai, de rentrer dans le dur. Il y a beaucoup d'envie chez moi. S'il y a la médaille, et j'espère qu'il y en aura une, tant mieux. Mais d'abord, je me concentre sur moi".

Les Bleus s'installeront ce lundi après-midi dans leur hôtel de Katowice, dans le sud de la Pologne, où ils joueront les matches du tour préliminaire. Avec l'idée de reconquérir à la fin du mois un titre planétaire qui leur échappe depuis deux éditions, ce qui à l’échelle du handball français, habitué à tutoyer les sommets, est une éternité.