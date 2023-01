Mondial de handball : l'objectif est de «redevenir champions du monde», annonce Ludovic Fabregas

Derniers préparatifs pour les Bleus avant le grand rendez-vous. L'équipe de France, qui s'envolera pour la Pologne afin d'aller disputer les championnats du monde à partir du 11 janvier prochain, peaufine sa préparation comme l'a expliqué Ludovic Fabregas, pivot des Bleus, dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Les Bleus, qui ont entamé leur préparation le 26 décembre dernier à la Maison du handball à Créteil, s'apprêtent à disputer le Tournoi de France durant lequel les hommes de Guillaume Gille joueront deux matches amicaux : le premier mercredi 4 janvier face aux Pays-Bas (au Mans) et le second samedi 7 janvier face à l'Égypte ou la République tchèque (à Orléans).

"L'objectif sera de gagner ces deux matches. Après, la volonté sera aussi de ménager certains organismes. C'est important de monter crescendo mais aussi d'engranger de la confiance collective", a déclaré Ludovic Fabregas dans Europe 1 Sport.

Une préparation individualisée

Et pour assurer au mieux cette préparation au Mondial de handball, le staff des Bleus a opté pour une préparation particulière lors des premiers jours du rassemblement avec des entraînements individualisés. "La première partie de saison se fait énormément ressentir au niveau des organismes. Physiquement, avec les calendriers qu'on a dans nos clubs respectifs en jouant tous les trois jours, c'est pour cela que le staff a opté pour cette option-là", a justifié le pivot tricolore.

Une préparation qui semble porter ses fruits puisque Ludovic Fabregas en est persuadé : "Je pense que tout le monde s'est refait une santé pour aborder au mieux la dernière ligne droite avant notre premier match aux championnats du monde."

Une médaille a minima

Les Bleus, qui avaient terminé à une décevante quatrième place l'an passé lors de l'Euro de handball, affichent des ambitions nettement supérieures pour ces Mondiaux. "Quand on porte le maillot de l'équipe de France, l'objectif, c'est de gagner des titres donc on aura l'ambition de redevenir champions du monde", a annoncé le joueur de 26 ans dans Europe 1 Sport.

Mais l'équipe de France s'attend tout de même à un niveau extrêmement relevé pour cette compétition. "On sait que la tâche s'annonce difficile", a ainsi averti Ludovic Fabregas. Et pour cause, le niveau s'est considérablement resserré entre les différentes nations ces dernières années.

Les Bleus auront fort à faire dès les phases de poule avec un groupe très relevé composé de l'Arabie Saoudite, de la Slovénie et de la Pologne. C'est d'ailleurs contre les Polonais que la France lancera sa compétition le 11 janvier prochain. Un match d'ouverture contre la Pologne "à fort enjeu" puisqu'il sera "décisif pour la suite de la compétition", a conclu Ludovic Fabregas.