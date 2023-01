Mondial de hand : la France déjà qualifiée pour les quarts après la victoire de l'Espagne

L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de hand, dont Europe 1 est la radio officielle, avant même son match vendredi 18 heures contre l'Iran à Cracovie, grâce à la victoire de l'Espagne face à la Slovénie (31-26). Les Bleus (6 pts) ne peuvent plus être rejoints à l'une des deux premières places du groupe I du tour principal, ni par le Monténégro (2 pts), ni par la Slovénie (4 pts), qu'ils devanceront en cas d'égalité finale après les avoir battus. L'Espagne (8 pts) est également qualifiée.

Les champions olympiques français en titre ont dominé les Slovènes au premier tour (35-31) et les Monténégrins mercredi (35-24). Ils affronteront, après les modestes iraniens, l'Espagne (8 pts), également qualifiée, dimanche avec comme enjeu la première place du groupe. Elle leur permettrait d'affronter le deuxième du groupe III (Allemagne, Norvège, Pays-Bas ou Serbie) et non le premier. Le quart de finale des Bleus est programmé mercredi, à Gdansk (Pologne).

>> Plus d'informations à suivre...