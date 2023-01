Dates, heures et diffusions : où et quand suivre les matches des Bleus au Mondial de handball ?

Emmenés par leur leader historique Nikola Karabatic, l'équipe de France sera prétendante au titre mondial à l'occasion de la Coupe du monde de handball co-organisée par la Pologne et la Suède, un Mondial à vivre sur Europe 1, radio officielle de la compétition et tous les soirs dans l'émission Europe 1 Sport de 20 heures à 23 heures.

Les Bleus ont réussi leur entrée en lice dans la compétition après leur victoire, mercredi soir, face à un des deux pays hôtes, la Pologne (26-24). Une première victoire en face de poules face à l'un des concurrents directs pour les qualifications au tour suivant. Voici le calendrier des prochaines échéances des Bleus.

Le calendrier de l'équipe de France

Dans cette phase de poules, la France évolue dans le groupe B. Un groupe composé de la Pologne donc, de la Slovénie et de l'Arabie Saoudite. Le prochain match des Bleus sera face à l'adversaire le plus faible sur le papier, l'Arabie Saoudite, samedi 14 janvier à 18 heures. Enfin, les Bleus affronteront la Slovénie lundi 16 janvier à 18 heures dans leur dernier match de ces phases de poules. La France sera qualifiée pour le tour principal si elle termine dans les trois premiers du groupe. Les Bleus se retrouveraient alors dans une poule de six et joueraient contre les trois meilleures équipes de la poule A les 18, 20 et 22 janvier. Les deux meilleurs de chaque groupe du tour principal auront accès à la phase finale. Les quarts de finale auront lieu le mercredi 25 janvier, les demi-finales suivront le 27 janvier et la finale le dimanche 29 janvier.

Dates des matches des Bleus :

Phases de poules :

Samedi 14 janvier à 18 heures : France - Arabie Saoudite (sur BeIn Sports 1)

Lundi 16 janvier à 18 heures : Slovénie - France (sur BeIn Sports 1)

Tour principal :mercredi 18 janvier, vendredi 20 janvier et dimanche 22 janvier, heures à définir.

Phases finales : Quarts de finale : mercredi 25 janvier

Demi-finale : vendredi 27 janvier

Finale : dimanche 29 janvier

Où regarder les matches des Bleus ?

L'ensemble des rencontres de l'équipe de France sont à vivre dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). En ce qui concerne les diffuseurs télévisuels, BeIN Sports dispose de l'intégralité des rencontres des Bleus. Pour les passionnés de handball, cinq matchs seront tout de même diffusés en direct et en clair sur les chaînes du Groupe TF1 : le match d'ouverture France - Pologne (déjà disputé), un match du tour principal et puis le quart de de finale , la demi-finale et la finale dans le cas où l'équipe de France accède à ces stades de la compétition.

Europe 1 est la radio officielle de ces Mondiaux de handball. Une page handball est donc à cet effet à retrouver chaque soir dans Europe 1 Sport, de 20 heures à 23 heures. Les résumés des matches de la France sont aussi à retrouver sur le site Europe1.fr.