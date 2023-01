Mondial de handball : la France en quart de finale dès ce vendredi soir ?

Après avoir remporté son 1er match du tour principal contre le Monténégro, la France joue son deuxième match ce vendredi, à Cracovie, face à l’Iran. Une nouvelle victoire devrait envoyer l’équipe de Guillaume Gilles en quart de finale avant même la fin de ce Tour principal du Mondial de handball et le match contre l’Espagne, programmé dimanche.

Si les célébrations sont à portée de main, au micro, aucun joueur ni aucun membre du staff ne dira que la qualification en quart de finale est déjà acquise. Car il faut bien sûr d’abord battre les Iraniens. Sauf que cette équipe propose un niveau de jeu très inférieur à celui des champions olympiques.

Éviter la "faute professionnelle" face à l’Iran

Pour le gardien Vincent Gérard, "on n’a pas le droit à l’erreur contre l’Iran". "Ce serait une faute professionnelle de ne pas rendre ce match facile, parce qu’ils ont des bons joueurs, ils ont aussi des shooteurs, et il faut les respecter […] Il faut battre l’Iran et on verra après si on est qualifiés."

En fait, pour que les Bleus ne soient pas qualifiés dès ce vendredi soir, il faudrait un sacré concours de circonstances défavorable. Jean-Paul est un fidèle supporter rencontré dans les rues de Cracovie : "Je pense qu'il y a un peu d'intox dans leurs déclarations. On les a suivis depuis le début de la compétition. Ils montent en puissance. Ils sont de mieux en mieux. On est très confiants pour la suite". Ce supporteur est d’ailleurs tellement confiant qu’il a déjà réservé ses billets jusqu’en finale du Mondial de handball.