Mondial de basket : après la victoire des Bleus, "il faut rester humbles et concentrés car la route n'est pas finie", lance Batum

INTERVIEW

Nicolas Batum, capitaine de l'équipe de France de basket, est fier de son équipe. Au micro d'Europe 1, il explique la victoire des Bleus sur les Américains, mercredi, en quart de finale, par la persévérance des joueurs français, qui ne se sont pas laissés intimidés. "On a essayé de rentrer dans le match très fortement et de les dominer. On n'avait pas peur des Américains même si leur équipe dominait le tournoi pour l'instant", constate-il, estimant avoir fait "un match très solide du début à la fin".

"Ce n'est qu'un quart de final"

Malgré ce bel exploit, salué par les médias américains, le capitaine reste sur ses gardes. "Ça reste une victoire pour le basket français mais ce n'est qu'un quart de final. On n'a aucune médaille et aucun trophée. Là, si on perd le prochain match, on est quatrième, analyse-t-il. Cette victoire n'aura servi à rien. Il faut donc rester humbles et concentrés car la route n'est pas finie."