Coupe du monde de basket : une victoire "embarrassante" des Français contre la Team USA, juge la presse américaine

REVUE DE PRESSE

Les Bleus ont réalisé un exploit historique en battant pour la première fois en compétition la mythique équipe des États-Unis (89-79) en quart de finale du Mondial 2019, mercredi à Dongguan (Chine). Une victoire que la presse américaine a accueilli avec déception.

Tandis que le New York Post évoque une défaite "embarrassante", le New York Times, lui, la qualifie plutôt de "stupéfiante" en titrant "La France renverse les États-Unis".

Les médias américains l'ont constaté en chœur : les 58 victoires américaines consécutives ont désormais pris fin. Mais des questions demeurent. "Who’s to blame ?", autrement dit, en français, "Qui est responsable ?", demande le Bleacher Report, un site sportif de référence aux États-Unis.

Pour de nombreux médias, les coupables sont les absents : les stars américaines de la NBA qui ont séché la Coupe du Monde, comme Lebron James ou Stephen Curry. "En jouant avec une équipe C, vous vous attendiez à quoi ?" s’est, à ce propos, énervé un commentateur de CBS.

Mais, les médias américains gardent aussi espoir. Le Daily News, affirme, par exemple que "les stars reviendront l’été prochain pour l’or olympique et là, le reste du monde aura beaucoup moins de chance."

La révélation Frank Nilikina

À l'issue de ce match, les Bleus ont accompli un autre exploit : ils ont mis d’accord les grands tabloïds new-yorkais, y compris le Daily News et le New York Post. Les deux frères ennemis saluent la performance du jeune Frank Nilikina, joueur des Knicks de New York. Ce grand espoir du basket français a pour l’instant été décevant en NBA. Les Knicks ont même cherché à s’en débarrasser. Mais, après ce match, les tabloïds sont plus encourageants et lui demandent une seconde chance.