Mbappé capitaine des Bleus : «Un vrai leader sur le terrain», assure Olivier Giroud qui salue cette décision

Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann ? Didier Deschamps a finalement tranché ce lundi. L'attaquant du Paris Saint-Germain a hérité du brassard de capitaine de l'équipe de France, quelques mois après l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris. Une décision saluée par les Bleus et notamment par Olivier Giroud qui a qualifié l'attaquant du PSG de "vrai leader sur le terrain" dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

"C'est un rôle qui n'est pas évident", a tout de même tenu à rappeler l'attaquant du Milan AC. Pour Olivier Giroud, "Hugo Lloris a très bien assumé ce rôle". Capitaine des Bleus à 121 reprises, le gardien de Tottenham détient le record du nombre de matches disputés avec le brassard. Parvenir à détrôner le retraité international, "c'est tout le mal que je souhaite à Kylian", a réagi Olivier Giroud.

Griezmann vice-capitaine

À trois jours du premier match de l'année des Bleus, face aux Pays-Bas à l'occasion des qualifications de l'Euro 2024, Olivier Giroud s'est dit "content" pour le nouveau leader des Bleus. À 24 ans, Kylian Mbappé "fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle", selon l'attaquant du Milan AC qui a toutefois émis une pensée à son compatriote Antoine Griezmann, présent dans la "shortlist" du sélectionneur Didier Deschamps pour hériter de ce brassard de capitaine.

Déçu, le joueur de l'Atlético Madrid hérite tout de même du statut de vice-capitaine des Bleus. Mais Olivier Giroud ne doute pas de la capacité du joueur à rebondir très rapidement : "Le connaissant, il va vite faire la part des choses et se reconcentrer sur le terrain." "Le plus important, c'est la bonne vie du groupe et les résultats", a finalement conclu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.