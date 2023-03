Équipe de France de football : les Bleus se retrouvent à Clairefontaine avant d’affronter les Pays-Bas

C'est la rentrée des classes pour l'équipe de France de football. Rendez-vous à midi, à Clairefontaine, pour préparer les matches éliminatoires de l'Euro 2024, avec la présence de trois petits nouveaux qui vont découvrir les lieux. Pour les anciens, c'est surtout l'heure des retrouvailles depuis la douloureuse Coupe du monde de décembre.

Trois nouveaux

Les plaies de cette cruelle défaite n'ont pas encore cicatrisé. Le sélectionneur Didier Deschamps est d’ailleurs le premier à le reconnaître. "Quand on passe à côté du titre suprême, ce n'est jamais évident, mais c'est le haut niveau. Se nourrir de cette expérience-là pour ceux qui étaient bien évidemment, mais on ne vit pas avec le passé non plus", rapporte le sélectionneur de l’équipe de France de football.

Place donc à l'avenir avec trois nouveaux joueurs. Brice Samba, le gardien de Lens, Jean-Clair Todibo, le défenseur de Nice, et Khéphren Thuram, le milieu niçois, fils de Lilian et frère de Marcus, lui aussi présent. Un renouvellement de génération forcée après les retraites de quelques grands anciens, dont le capitaine Hugo Lloris. Le brassard sera d'ailleurs l'une des questions de la semaine. Qui pour succéder au recordman de sélections en équipe de France ? Deschamps assure ne pas avoir tranché. Deux noms se détachent : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Un premier test face aux Pays-Bas

Fin du suspense vendredi avec le premier match de cette année 2023 face aux redoutables Pays-Bas. Ce sera dans un Stade de France à guichets fermés. Si la Coupe du monde n'est pas revenue à la maison comme l'espéraient les supporters, l'engouement autour des Bleus n'a peut-être jamais été aussi fort.