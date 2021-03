PSG-Barça : "Les Parisiens ne vont pas reculer", estime Laurent Fournier

INTERVIEW

Le PSG retrouve ce mercredi soir le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, après avoir largement remporté la première manche (1-4) le 17 février dernier. Les Parisiens vont donc essayer de faire oublier la "remontada" de 2017 face aux mêmes adversaires.

>> Le match PSG-Barça est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 de 20h à 23h30 et sur Europe1.fr (coup d'envoi à 21 heures)

Laurent Fournier, ancien joueur du PSG et consultant d'Europe 1, était présent lors d'une autre défaite traumatisante du club parisien, en 1997 en Supercoupe d'Europe face à la Juventus Turin (1-6), au Parc des Princes. Mais l'ex-milieu de terrain ne croit pas en une nouvelle catastrophe ce soir. "Il faut mieux gérer les matches et leur préparation. Nous à l'époque, on n'avait pas été très bon. Mais je crois que les équipes françaises ont énormément progressé, avec notamment les victoires en Coupe d'Europe du PSG (dans la défunte Coupe des Coupes en 1996) et de Marseille (en Ligue des champions en 1993) dans les années précédentes", a-t-il jugé.

"L'état d'esprit et l'envie ont changé"

D'après lui, il faut "passer au-dessus" des déceptions et faire le maximum pour regarder devant. Et pour ça, il compte sur la stratégie du nouvel entraîneur. "Le jeu façon Mauricio Pochettino est un jeu qui va vers l'avant, avec du pressing. Donc je pense que de ce côté-là, les Parisiens ne vont pas reculer", a encore estimé l'ancien joueur.

Laurent Fournier est formel, le PSG a tout pour l'emporter ce mercredi soir face au FC Barcelone. "Déjà, il serait dommage d'avoir gagné 4-1 à Barcelone pour perdre une nouvelle fois. Mais surtout, je pense que dans l'état d'esprit et dans l'envie il y a un gros changement du côté du Paris Saint-Germain".