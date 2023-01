Match de NBA à Paris : Ronny Turiaf se réjouit de «l'effervescence» procurée en France

La NBA s'internationalise et fait une nouvelle fois sa promotion en France après une première expérimentation en 2020. Les Detroit Pistons vont ainsi affronter les Chicago Bulls jeudi soir à l'Accor Hotel Arena de Bercy dans le cadre de la saison régulière du championnat américain. Une tournée promotionnelle à enjeu pour le basket français qui peut ainsi se saisir de cette opportunité.

Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'ancien basketteur Ronny Turiaf a affirmé qu'"accueillir un match de NBA à Paris est essentiel pour la culture basket. On sent que les jeunes sont excités, tout le monde est content, tout le monde a envie d'être là et j'ai eu la chance de jouer avec les New-York Knicks un match de pré-saison à Paris. Ce match (Detroit-Chicago) est bien pour le basket."

Effervescence

"En parlant de culture basket il y a une effervescence en France qui a été créée à l'époque avec Mickael Jordan. On a Lebron James maintenant qui est une star planétaire. Ce que j'aime avec la NBA c'est tout le package qui vient avec : un match de deux heures et demi, c'est du show, les gens oublient un peu tout ce qui se passe autour de leur vie pendant deux heures", a souligné Ronny Turiaf.

Le match de basket s'accompagne de tout une tradition portée autour de spectacles, danses et chants, une symphonie qui s'apparente à un spectacle et qui tient en haleine les spectateurs pendant plusieurs heures. La NBA a ainsi trouvé son public en France, notamment chez les jeunes et ce match de gala entre Detroit et Chicago à l'Accor Hotel Arena en témoigne. La salle sera comble.

La conquête des Européens

Pour l'ancien joueur de l'équipe de France, le basket "est l'opportunité de montrer, de partager de belles valeurs. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart de la NBA qui sont des joueurs internationaux, on voit que le basket transcende les cultures et je pense que c'est pour ça que les gens sont touchés par ce sport."

Et ce match en France n'a rien d'anodin quand on sait qu'une des futures stars du basket mondial est français. En effet, Victor Wembanyama est annoncé comme le prochain prodige du sport. Il sera d'ailleurs présent pour le match à l'Accor Hotel Arena. L'Europe fournit chaque année au championnat américain de très bons joueurs. Depuis la saison 2018-2019, le trophée de meilleur joueur de la saison régulière en NBA est l'apanage de deux Européens : le Grec Giannis Antetokounmpo et le Serbe Nikola Jokic, récompensés deux fois chacun.

Avant eux, le seul basketteur du Vieux Continent à avoir été distingué de la sorte était l'Allemand Dirk Nowitzki, en 2007, signe d'une tendance forte sur les dernières années. Ce match de basket en France est ainsi un joli remerciement de la NBA à l'Europe.