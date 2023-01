Basket : le business florissant du match de NBA à Paris

En 2020, l'engouement avait été gigantesque. Le match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets avait été la première rencontre officielle de NBA disputée en France et avait attiré 14 partenaires, associés à la rencontre, ce qui constituait un record pour un match hors des frontières américaines. Paris avait alors succédé à Londres comme ville d'accueil du championnat nord américain de basket en Europe. 140.000 personnes avaient tenté de s'offrir l'un des 16.000 tickets, vendus entre 65 et 650 euros, et écoulés en à peine dix minutes. Ce jeudi, la rencontre qui opposera les Bulls de Chicago aux Pistons de Detroit, se déroulera dans une Arena de Bercy pleine à craquer et garnie d'un public très cosmopolite.

La NBA et le tourisme

Si ce Chicago-Detroit permettra aux fans tricolores de voir évoluer Killian Hayes, le meneur de jeu français, qui devient progressivement l'un des leaders des Pistons, il devrait également faire converger de nombreux fans de basket du monde entier sur Paris. Selon Hotels.com, partenaire officiel de la ligue nord-américaine, 80% des fans ont déjà voyagé pour assister à un match de basket.

La plateforme de réservation a même observé, depuis l'annonce de la date officielle du match, une augmentation de 55% des recherches pour des hôtels parisiens le 19 janvier 2023. Des requêtes venues notamment de Coréens et... d'Américains !

La France, un marché lucratif pour la NBA

Toujours selon les données d'Hôtels.com, les fans de basket se déplaceraient jusqu’à plus de 700 km pour voir leur jouer leur équipe et seraient prêts à dépenser 600 euros en moyenne. La France et Paris apparaissent comme un choix logique pour la NBA, puisque l'Hexagone constitue le marché numéro 1 en Europe pour la vente de produits dérivés et sur les ventes en ligne du NBA Store.

Et les joueurs eux-mêmes y contribuent. Depuis leur arrivée en début de semaine à Paris, entre deux séances d'entraînement, ils enchaînent les moments de shopping et les découvertes des grands restaurants parisiens. Le succès est tel que les amateurs de basket pourraient bénéficier de deux matchs de NBA à Paris en 2024. Néanmoins, aucune annonce officielle n'a été faite sur le sujet.