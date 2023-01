Lionel Messi a soulevé un faux trophée de la Coupe du monde dans un post Instagram historique

C'est une réplique qui fait tâche. Lors de la célébration du titre de champions du monde après la finale au Mondial au Qatar remportée contre les Bleus, les Argentins n'avaient en réalité par la bonne Coupe du monde. Ainsi, le trophée brandi par Leo Messi devant les supporters argentins massés dans le stade Lusail le 18 décembre était une réplique. Dans l'euphorie de la victoire de l'Argentine aux tirs au but face à la France en finale, cette réplique s'est retrouvée sur le terrain et dans les mains de Messi.

Le capitaine argentin a paradé le faux pendant plusieurs minutes sans se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de celui qui lui avait été remis par le président de la Fifa, Gianni Infantino, à la fin du match.

Un couple argentin à l'origine de l'histoire

Mais alors, comment cette réplique a pu se retrouver sur la pelouse ? C'est le quotidien argentin Clarín qui semblerait avoir la réponse.

Selon le média, l'imitation que tenait Messi aurait été fabriquée par une supportrice argentine, Paula Zuzulich, qui a expliqué : "Avant la Coupe du monde, nous avons pris contact avec des gens qui fabriquent des trophées et il a fallu six mois pour le fabriquer… L'idée était de le faire signer par les joueurs, mais au final, il a été descendu sur le terrain trois fois. D'abord, un membre de la famille de Paredes l'a fait signer. La deuxième fois qu'on nous l'a demandée, elle est restée en bas pendant 45 minutes, passant d'un joueur à l'autre."

C'est finalement Ángel di María qui l'a alerté du malentendu alors que les joueurs argentins célébraient encore sur le terrain, ce qui a valu un sourire amusé au septuple Ballon d'Or.

74 millions de "j'aimes"

Sur le compte Instagram de Lionel Messi, l'image de l'Argentin avec le faux trophée Jules-Rimet a recueilli plus de 74 millions de "j'aimes", battant l’ancien record, détenu par un… oeuf. En 2019, la photo de cet œuf publié par le compte "world_record_egg" était ainsi parvenue à cumuler plus de likes qu’une photo de Kylie Jenner, qui était alors la publication la plus likée sur Instagram.

Grâce à son compte Instagram, qui a battu un record de likes, Lionel Messi aurait touché environ 10 millions d'euros depuis sa victoire en Coupe du monde. Il a réalisé six opérations sponsorisées depuis le 18 décembre. Le faux trophée aura finalement porté chance à la star du PSG.