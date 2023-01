Coupe de France : Neymar, Mbappé et Messi font l'impasse contre Châteauroux

Paris sans son trio star. Alors que Kylian Mbappé est actuellement en vacances et Lionel Messi en phase de reprise, le PSG sera également privé de Neymar pour le déplacement, vendredi, à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe du France.

"L'absence de Neymar (…) était prévue depuis un certain temps. Les joueurs partis à la Coupe du monde ont été +bilantés+ par notre staff médical, et on avait décidé que "Ney" allait traiter sa grosse entorse de la cheville dans cette période-là", a précisé Galtier lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

>> LIRE AUSSI - Le défenseur français Samuel Umtiti en larmes après avoir été visé par des cris racistes

Victime d'une entorse

Le Brésilien avait été victime d'une entorse à la cheville droite dès le premier match contre la Serbie avant de faire son retour en 1/8e de finale, marquant un but face à la Corée du Sud. La Seleçao avait été éliminée en quart par la Croatie.

Le club de la capitale ne pourra donc compter sur aucun membre de son trio offensif, la "MNM", car Leo Messi n'a effectué son retour à l'entraînement qu'hier, après avoir célébré sa victoire au Mondial, et Kylian Mbappé est au repos. L'attaquant français et le latéral droit marocain Achraf Hakimi bénéficient de quelques jours de vacances après avoir repris l'entraînement dans la foulée du Mondial 2022.

Très déçu par l'élimination contre la Croatie, Neymar avait raté sa première rencontre avec le PSG contre Strasbourg, en étant exclu.

Mais Galtier a affirmé n'être "pas du tout inquiet". "On a un Neymar à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison, a-t-il rappelé. Il a été très déçu, on a la chance d'avoir un Neymar très investi. Evidemment, on fait attention à lui sur le plan physique."