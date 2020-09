Ligue Europa : Reims éliminé en qualification par un club hongrois

Deux petits tours et puis s'en va : l'aventure européenne de Reims s'est arrêtée dès le 3e tour de qualification après une défaite aux tirs au but (0-0, 4-1 aux t.a.b) jeudi sur la pelouse des Hongrois de Fehervar. Une semaine après leur victoire laborieuse sur la pelouse du Servette de Genève (1-0), où il retrouvait la scène européenne après 57 ans d'absence, le club champenois a chuté assez logiquement chez un adversaire pourtant à sa portée.

A la peine en championnat, où ils pointent à l'avant-dernière place avec seulement un point en quatre rencontres, les hommes de David Guion ont encore rendu une copie médiocre et n'ont pas réussi à se rassurer.

Reims craque aux tirs au but

Les Rémois ont même terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Thomas Foket pour un second avertissement (115e). Finalement, Reims a craqué lors des tirs au but, avec deux tentatives manquées par Boulaye Dia et Abdelhamid. Rajkovic, pourtant spécialiste des penalties avec 5 arrêts sur 6 en L1, n'a pas réussi à repousser un seul tir et les Hongrois ont remporté la séance 4 à 1. Les Rémois vont devoir vite réagir en Ligue 1 mais auront fort à faire puisqu'ils affronteront le Paris SG dimanche et Rennes la semaine prochaine.