Ligue Europa : Reims élimine le Servette de Genève et rejoint le 3e tour de qualification

57 ans après son dernier match européen, Reims a décroché sa place pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa après sa victoire (1-0) sur la pelouse du Servette de Genève, jeudi en Suisse. Le club champenois se déplacera chez les Hongrois de Fehervar jeudi 24 septembre pour tenter de décrocher son billet pour les barrages, dernière étape avant la phase de poules de la Ligue Europa.

Un but dès la 4e minute

Bousculés par de valeureux Suisses dans un Stade de Genève à huis clos, les joueurs de David Guion ont marqué très tôt grâce à l'international kosovar Valon Berisha (4e) et ont ensuite résisté tant bien que mal aux assauts des Genevois. Les Champenois, qui n'ont pris qu'un point en trois journées de championnat et restaient sur deux défaites, ont ainsi enregistré leur premier succès de la saison toutes compétitions confondues. Mais ils n'auront pas vraiment le temps de savourer ce succès car un calendrier chargé les attend dans les prochains jours avec deux déplacements, à Metz dimanche en L1 et en Hongrie jeudi, puis la réception du Paris SG trois jours plus tard !