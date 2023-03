Ligue Europa Conférence : Nice en quarts de finale après sa victoire face à Sheriff Tiraspol

C'est le dernier club français en Coupe d’Europe de football. Nice s’est qualifié ce jeudi face au Sheriff Tiraspol en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence - la dernière-née des compétitons sur le Vieux Continent. Après son succès 1-0 en match aller en Moldavie, les Aiglons ont récidivé en s’imposant 3-1 à l’Allianz Riviera devant 23.000 spectateurs.

Pour retrouver Nice en quarts de finale d'une compétition européenne, il faut remonter à 1960 : c’est dire l’attente. Mais pour autant, il n’y a pas d’euphorie dans la voix de Jean-Clair Todibo. "Quand on a pour objectif d'aller le plus loin possible dans une compétition comme celle-ci, il ne faut pas s'arrêter sur ce genre de choses", a confié à Europe 1 le défenseur niçois. "On a une histoire à écrire. Maintenant, faut le faire au mieux et se concentrer sur les prochains matches."

Objectif ? Aller "loin"

Et si Nice se projette sur le championnat, le foot français regarde dans le rétroviseur. Sa 5e place à l’indice UEFA est menacé par les Pays-Bas. Les Aiglons portent donc les espoirs tricolores, même si Julien Sablé, l’entraineur adjoint, rejette ce poids en plus. "On ne va pas se mettre une pression supplémentaire", a-t-il estimé. "Si on va loin, tout le football français sera content. On a suffisamment de pression."

Car Nice, 7ème au classement de Ligue 1, ne serait pour l’heure pas qualifié pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. C’est toute l’ironie de l’histoire pour des Azuréens, qui attendent désormais de connaitre le nom de leur prochain adversaire. Le tirage au sort aura lieu à 14 heures.