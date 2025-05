Ligue Europa Conférence : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale Bétis Séville-Chelsea ?

En finale de la Ligue Europa Conférence, la troisième coupe d'Europe de football, le Bétis Séville défie Chelsea à Wroclaw, en Pologne. Le vainqueur de la rencontre s'offrira un titre sur la scène européenne et également une place pour la Ligue Europa l'année prochaine. Voici où et à quelle heure suivre la rencontre.

Le dénouement de la saison 2024-2025 de Ligue Europa Conférence approche : le Bétis Séville et Chelsea se retrouvent ce mercredi soir à Wroclaw, en Pologne, pour la finale de la troisième coupe d'Europe de football. Une affiche qui n'a plus été vue depuis novembre 2005, et ce match de groupe de Ligue des champions remporté par les Sévillans face aux Londoniens.

Chelsea, grand favori de la compétition

Présenté comme le grand favori de la compétition, le Chelsea FC n'a pas déçu ses supporters. Le Français Christopher Nkunku et ses partenaires se sont facilement défaits des Suédois du Djurgårdens IF en demi-finales (5-1, score cumulé). De l'autre côté, le Real Betis a arraché sa qualification en finale au bout du suspense face aux Italiens de la Fiorentina (4-3, score cumulé).

Cette finale se déroule une semaine après celle de la Ligue Europa, marquée par la courte victoire de Tottenham face à Manchester United (1-0). Ce succès entérine les espoirs de l'attaquant brésilien du Bétis Séville, Antony, de remporter deux ligues européennes la même saison, lui qui évoluait chez les Red Devils en début de saison.

Coup d'envoi à 21 heures

Pour ne pas rater le coup d'envoi de la finale de Ligue Europa Conférence, les fans de football devront se rendre sur les antennes du groupe Canal+. La chaîne cryptée détient effectivement l'intégralité des droits TV des coupes d'Europe de foot cette saison. Elle proposera l'affiche sur Canal+ Foot et Canal+ Live 1 à partir de 21 heures, heure du début du match.

Finale de la Ligue Europa Conférence, Bétis Séville-Chelsea Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffuseur : Canal+ Foot et Canal+ Live 1

La finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan aura lieu quant à elle ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich.