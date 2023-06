Football : pour alléger sa masse salariale, Chelsea se débarrasse de plusieurs joueurs

Après le départ de N'Golo Kanté, en fin de contrat, vers l'Arabie saoudite, Chelsea devrait prochainement céder deux nouveaux joueurs, la presse britannique annonçant, mercredi, un accord avec Manchester City pour Mateo Kovacic et Arsenal pour Kai Havertz. Après avoir dépensé 600 millions d'euros pour faire venir une quinzaine de joueurs lors des deux dernières fenêtres de transferts, les Blues vont réaliser leur première vente significative avec le milieu de terrain Croate pour qui City est prêt à verser environ 35 millions d'euros, bonus inclus, affirment des médias britanniques.

Kovacic, qui avait rejoint Londres en 2018, en provenance du Real Madrid, initialement en prêt, puis définitivement, n'avait plus qu'une année de contrat. Il va devenir la première recrue estivale de City après le triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions réalisé la saison passée. Cette annonce intervient alors que le journaliste italien, généralement bien informé, Fabrizio Romano a annoncé en fin d'après-midi qu'Ilkay Gündogan, le capitaine de City, en fin de contrat dans quelques jours, avait signé un contrat de deux ans avec Barcelone.

Le milieu de terrain de Chelsea appauvri

Le départ de Kovacic, qui a quatre C1 à son actif, trois avec le Real et une avec Chelsea, conjugué à celui de Kanté vers le club saoudien d'Al-Ittihad, appauvrit le milieu des Londoniens, un secteur où ils n'étaient pas si bien pourvus que cela, contrairement à leur attaque pléthorique. Elle devrait cependant perdre un de ses membres prochainement, l'Allemand Kai Havertz ayant été autorisé à discuter des termes d'un contrat avec Arsenal après que les deux clubs de la capitale ont trouvé un accord pour une indemnité de transfert de 75 millions d'euros.

Le joueur de 24 ans, à qui il reste deux ans de contrat, était arrivé en 2020 à Stamford Bridge pour sensiblement le même prix, et a été assez irrégulier dans ses performances et surtout maladroit dans la finition. Mais il reste celui qui avait offert le sacre européen aux Blues en 2021, inscrivant le but décisif (1-0) lors de la finale contre Manchester City.

L'opération dégraissage de Chelsea (qui a récemment confirmé l'arrivée du Français Christopher Nkunku, un autre joueur offensif) est cependant loin d'être terminée. Malgré le refus de Romelo Lukaku de rejoindre la Saudi Pro League, d'autres départs vers l'Arabie saoudite sont possibles, comme le gardien Edouard Mendy, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, le milieu marocain Hakim Ziyech ou l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.