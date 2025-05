Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale entre Tottenham et Manchester United ?

Ce mercredi soir, Tottenham et Manchester United s'affrontent en finale de Ligue Europa au stade San Mamés à Bilbao, en Espagne. L'occasion pour les Spurs de remporter leur premier trophée depuis 2008, soit 17 ans. Europe 1 résume les informations à connaître pour ne pas louper cette rencontre.

Les deux équipes espèrent se rattraper de leur saison compliquée dans le championnat anglais. Tottenham (17e de Premier League) et Manchester United (16e) s'opposent ce mercredi soir en finale de Ligue Europa, en Espagne au stade San Mamés à Bilbao. Les Spurs ont l'occasion de remporter leur premier trophée depuis 17 ans tandis que les Red Devils ont soulevé la coupe d'Angleterre en 2024.

Des absents importants de part et d'autre

Si les deux équipes anglaises espèrent soulever la Ligue Europa offrant une place pour la prochaine Ligue des champions, Tottenham et Manchester United devront toutefois se passer de plusieurs cadres. Côté londonien, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin et James Maddison sont blessés au genou. Timo Werner, lui, est touché aux ischio-jambiers. Lucas Bergvall est blessé à la cheville. Enfin, Sergio Reguilon est également absent.

Côté mancunien, c'est en défense que les absences se font ressentir. Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez sont blessés au genou, Diogo Dalot est touché à la cheville et le Français Leny Yoro est indisponible à cause d'un problème à sa cheville. L'attaquant Joshua Zirkzee, lui, est forfait avec sa blessure aux ischio-jambiers.

Tottenham et Manchester United se sont affrontés trois fois cette saison avec à chaque fois le même résultat : victoire des Spurs.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale de la Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United ?