Ligue des nations : la France hérite de la Croatie pour les quarts de finale

L'équipe de France de football affrontera la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations, selon le tirage au sort effectué par l'UEFA ce vendredi à Nyon, en Suisse. Le match aller aura lieu le 20 mars 2025 en Croatie et le match retour se déroulera le 23 mars 2025 en France. En cas de succès, les choses se compliqueront pour les Bleus en demi-finales puisqu'ils devront se frotter, le 4 ou le 5 juin 2025, au vainqueur du duel entre l'Espagne, championne d'Europe en titre, et les Pays-Bas, demi-finalistes de l'Euro-2024.

Une affiche prestigieuse

Avec la Croatie en quarts de finale, les hommes de Didier Deschamps, qui ont fini en tête de leur groupe après leur beau succès en Italie dimanche (3-1), ont été plutôt bien lotis. La sélection à damier est en effet en net déclin depuis ses deux exploits lors des Coupes du monde 2018 (finale) et 2022 (demi-finales). Toujours emmenée par l'inusable Luka Modric, 39 ans, la Croatie a été sortie dès le premier tour de l'Euro-2024 et a terminé 2e de sa poule en Ligue des nations derrière le Portugal.

Outre le choc entre l'Espagne et les Pays Bas, les autres quarts de finale mettront aux prises le Portugal de Cristiano Ronaldo au Danemark et l'Allemagne à l'Italie, une affiche prestigieuse entre deux nations quadruples championnes du monde. Les demi-finales sont prévues les 4 et 5 juin, alors que la finale et le match pour la troisième place auront lieu le 8 juin.