Croatie : un demi-million de billets écoulés pour le concert d'un chanteur néo-nazi

Connu pour sympathies néo-nazies et les saluts fascistes lors de ses concerts, l'artiste croate Thompson, de son vrai nom Marko Perkovic, a vendu plus de 500.000 billets pour sa prochaine représentation prévue en juillet à Zagreb. Selon Entrio, la plateforme de vente de ces billets, il s'agirait du plus grand concert payant jamais organisé au monde.