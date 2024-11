Ligue des nations : quels adversaires potentiels pour la France en quarts de finale ?

En plus d'avoir pris leur revanche contre l'Italie, dimanche soir à Milan (victoire 3-1), les Bleus se sont offert la première place du groupe 2 de Ligue des nations, s'ouvrant de la meilleure des façons la voie pour les quarts de finale de cette compétition. Pourtant mal embarqués, avec une défaite sur le même score face aux mêmes Italiens début septembre, les joueurs de Didier Deschamps ont su relever la tête dans un groupe relevé, grâce notamment à deux victoires face à la Belgique.

Quand aura lieu le tirage au sort des quarts de finale ?

Place maintenant aux quarts de finale, les premiers de l'histoire de ce tournoi européen. Ces rencontres sont prévues fin mars prochain, et l'équipe de France va pouvoir découvrir son adversaire dès cette semaine. Effectivement, étant premiers de leur groupe, les Bleus affronteront une nation ayant terminé à la deuxième place de leur poule, à l'exception de l'Italie.

Parmi les trois groupes restants, la France pourrait donc affronter soit la Croatie ou la Pologne (groupe 1), soit les Pays-Bas (groupe 3), soit le Danemark et la Serbie (groupe 4). Il existe encore des inconnues puisque les poules 1 et 4 doivent rendre leur verdict ce lundi soir. À noter que les hommes de Didier Deschamps évitent ainsi l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal, qui ont tous les trois fini en tête de leur poule.

Adversaires potentiels des Bleus en quarts de finale de la Ligue des nations : - Croatie ou Pologne - Pays-Bas - Danemark ou Serbie

Un tirage au sort sera organisé ce vendredi 22 novembre à Nyon, en Suisse, pour déterminer les affiches des quarts de finale. Ces derniers se disputeront selon un mode aller-retour, les jeudi 20 et dimanche 23 mars 2025.