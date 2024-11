Ligue des nations : les Bleus s'offrent la victoire contre les Azzurri (3-1) et terminent premier de leur groupe

Après un match décevant contre Israël au stade de France (0-0), malgré la qualification pour les quarts de finale, les hommes de Didier Deschamps devaient faire leur preuve en Italie, lors de cette 6e et dernière journée de la phrase de groupes de la Ligue des nations. En septembre dernier, il avaient été battus par les Italiens 3 buts à 1 au Parc des Princes. Pour ce dernier match de l'année 2024, dans l’écrin de San Siro, ils ont réussi à arracher la victoire face aux Italiens.

Adrien Rabiot signe un doublé

"On fait en sorte de jouer vers l'avant. On a une maîtrise qui est très bonne, nos déplacements le sont aussi. Nous allons repartir de la même manière", avait indiqué le sélectionneur français au micro de TF1, la mi-temps. Et, en effet, la France a fait des étincelles face aux Italiens. Adrien Rabiot, auteur d'un doublé (2e, 65e), a particulièrement brillé ce soir.

Les Bleus ont également profité d'un but contre son camp du gardien italien Vicario sur un coup franc direct de Digne (33e), malgré la réduction du score de Cambiaso (35e). La France affrontera en quart de finale en mars une équipe qui aura terminé deuxième de son groupe, évitant ainsi l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne.