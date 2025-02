Ligue des champions : Brest affronte le PSG sans se faire d’illusion

Le Paris Saint-Germain reçoit Brest ce mercredi à 21h en barrage retour de la Ligue des champions. Le vainqueur de ce duel franco-français accèdera aux huitièmes de finale de la compétition européenne.

Au match aller, Paris s’était facilement imposé à Guingamp face au Stade Brestois. Selon les statistiques, Brest a moins de 1 % de chances de s’imposer : cela s’annonce comme une mission impossible. Brest, qui a réalisé une magnifique campagne de Ligue des champions, recevant au passage les stars du Real Madrid à Guingamp, veut faire rêver ses supporters une dernière fois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Paris invaincue depuis novembre dernier

Les statistiques sont formelles : Paris va se qualifier. Selon Opta, le PSG n’a jamais perdu par plus de trois buts d’écart depuis 14 ans, soit 380 rencontres. Les Parisiens ont battu à trois reprises les Bretons cette saison, inscrivant 11 buts au total. Le club parisien a signé 15 victoires lors de ses 16 derniers matchs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le PSG, c’est aussi un jeu offensif, emmené par des attaquants imprévisibles comme Dembélé et Barcola. Son identité de jeu oscille entre celle du Barça ou de Manchester City, caractérisée par une très forte possession du ballon, et celle de l’Inter Milan de Mourinho avec ses remontées de balle extrêmement rapides. Avec un effectif jeune, dont la moyenne d’âge est de 23 ans, Paris ne veut pas s’endormir sur ses lauriers. L'entraîneur parisien Luis Enrique l’a confirmé mardi en conférence de presse à Poissy : "Quand on pense à Brest, on oublie le résultat du match aller. Bien sûr, il est là, c’est bien, mais notre objectif, c'est de gagner cette rencontre. C’est notre seul objectif."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Brest ne va pas gagner la Ligue des champions"

"On sait très bien que Brest ne va pas gagner la Ligue des champions. Mais ce qui est important, c'est l’image que l’on va laisser. C’est ce que je pense aussi de ce que l’équipe a laissé la saison dernière en décrochant cette très belle troisième place. On a surtout redonné du goût à certains amoureux du foot, un peu désabusés par le football business, que l’on caricature peut-être trop souvent. Si on peut faire un bon résultat, accrocher le Paris Saint-Germain, finir de cette manière, je pense que ce serait satisfaisant pour les supporters brestois", a déclaré l'entraîneur du Stade Brestois, Éric Roy.

Plusieurs milliers de fans du club breton vont se rendre ce soir au Parc des Princes pour entendre, sans doute une dernière fois, l’hymne de la Ligue des champions.