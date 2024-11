Ligue des champions : Lille tient en échec la Juventus, Monaco arrache la victoire à Bologne

Lille, qui a tenu le choc mardi face à la Juventus Turin (1-1), et Monaco, vainqueur à Bologne (1-0), sont toujours en course pour accéder au moins aux barrages de la Ligue des champions. Tombeurs du Real (1-0) et de l'Atletico Madrid (3-1), les Lillois ont bien failli récidiver et réussir un nouvel exploit contre la meilleure défense du championnat italien.

Malgré une cascade de forfaits sur blessure côté nordiste, la Juve a longtemps buté sur la solidité défensive du Losc, le talent de l'intenable Edon Zhegrova, passeur pour Jonathan David en première période, faisant le reste en attaque. Lucas Chevalier, plus que jamais aux portes de l'équipe de France, a lui multiplié les parades décisives dans sa cage, mais n'a rien pu faire sur l'égalisation de Dušan Vlahović sur penalty après la pause. Ce résultat frustrant permet tout de même aux Dogues de rester en très bonne posture à mi-parcours pour poursuivre leur aventure en C1.

LILLE CONCÈDE LE NUL FACE À LA JUVENTUS !



Le coup de gueule salvateur d'Adi Hütter

Monaco, l'autre représentant français de sortie mardi, est également bien placé après la victoire ramenée de Bologne (1-0) et s'est surtout rassuré sur son jeu après deux revers en Ligue 1 sur un but inscrit in extremis par le défenseur allemand Thilo Kehrer (86e). Le coup de gueule de l'entraîneur Adi Hütter survenu après le non-match contre Angers (défaite 1-0) à domicile vendredi, a donc fonctionné. Ses hommes se sont hissés au niveau requis par la Ligue des champions et sont désormais 3e du classement avant les matches de mercredi.

De bon augure tant la deuxième moitié de leur parcours dans la compétition va s'apparenter à une longue et continue ascension. Kehrer et les siens recevront, en effet, le Benfica Lisbonne le 27 novembre prochain, avant de se déplacer à Londres pour affronter Arsenal le 11 décembre. Puis, en 2025, ils recevront les Anglais d'Aston Villa, le 21 janvier, avant un déplacement à Milan pour y défier l'Inter, le 29.