Ligue des champions : quatre clubs français qualifiés pour la suite de la compétition

Le PSG, Lille, Brest et Monaco se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un résultat radieux pour ces clubs français.

Les clubs français sont à l'honneur pour cette Ligue des champions. Quatre d'entre eux, Brest, le PSG, Monaco et Lille, sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale.

"Une grande satisfaction"

Les Lillois ont réussi un véritable exploit en terminant septième de ce mini-championnat derrière Liverpool, Barcelone et Arsenal notamment. Un parcours exemplaire puisque les Nordistes ont battu le Real Madrid et l'Atlético de Madrid.

L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, interrogé par Canal + est fier de ses joueurs : "On termine cette phase de groupe par la plus belle des manières dans un groupe qui était difficile. C'est une grande satisfaction et fierté pour mes joueurs, mon staff et tout le travail qui a été fait. On fait ce métier pour vivre ces moments-là".

Le PSG n'a pas tremblé à Stuttgart avec une victoire de 4 buts à 1 avec un triplé d'Ousmane Dembélé, les Parisiens assurent leur place en barrages. Brest a été battu par le Real Madrid 3-0, mais aussi Monaco, étrillé par ligne terminant sur le même score, sont également barragiste. Le tirage au sort aura lieu demain à midi. En Suisse, le PSG affrontera Monaco ou Brest.