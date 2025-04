Ligue des champions : après le titre en ligue 1, les supporters du PSG rêvent encore plus grand

Samedi dernier, le PSG a battu Angers 1 à 0 dans une ambiance de liesse au Parc des Princes. Les Parisiens ont validé leur 13e titre de champion de France, confirmant leur nette suprématie cette saison. Mais l’heure n’est pas à l’euphorie, les joueurs du PSG ont des envies encore plus grandes, les supporters aussi.

Un dimanche ensoleillé à Paris et des supporters très heureux. Le PSG a remporté son quatrième titre d'affilée en Ligue 1. Une fête mesurée. Attablés autour d'un plateau d'huîtres sur un marché parisien, ces supporters célèbrent le nouveau titre de leur club, mais pensent surtout au match face à Aston Villa : "On trinque pour le PSG, avec modération bien sûr".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On va gagner la Ligue des champions !", affirme Raphaël, supporter du PSG

Le Paris Saint-Germain n'a plus que six matchs à disputer en Ligue 1. C'est peut-être une année record qui se profile. Paris qui a gagné 80% de ses matchs, espère rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Le PSG pourrait devenir la première équipe française n'ayant pas perdu le moindre match en championnat durant toute une saison.

En Europe, d'autres équipes ont déjà réalisé un tel exploit, on pense notamment aux invincibles d'Arsenal d'Arsène Wenger. Pour Raphaël, la quarantaine, fan de la première heure du PSG, les coéquipiers de Marquinhos ont le potentiel pour remporter enfin la Ligue des champions et devenir le deuxième club français, après Marseille, à soulever la "Coupe aux grandes oreilles".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le championnat, c'était une formalité. C'était déjà acté. Mercredi, on y croit très fort, normalement, on est déjà en demi. Cette année, c'est la bonne, on a l'équipe et le PSG est dans le cœur de tous les Français, tout le monde est concerné, on va le faire !".

"Pour nous, ce n'est que le début"

Samedi soir, après leur victoire face à Angers, les joueurs du PSG ont célébré avec modération leur nouveau titre de champion de France, car la saison est loin d'être terminée, confirmait en zone mixte, le défenseur parisien, Lucas Hernández : "Pour nous, ce n'est que le début. C'est le moment le plus important de la saison avec tous les trophées encore à gagner. C'était le premier objectif, on l'a atteint, maintenant, le deuxième, c'est la Ligue des champions !".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Marquer l'histoire, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Après avoir écarté Liverpool au tour précédent, les Parisiens espèrent confirmer face à Aston Villa, également en grande forme. Les Anglais restent sur sept victoires consécutives.