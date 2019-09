Ligue des Champions : pour Zidane, "le PSG a été supérieur" au Real Madrid, "ils ont mérité de gagner"

En s'imposant 3-0 contre le légendaire Real Madrid, le PSG a montré qu'il avait les ressources pour triompher des plus grands d'Europe. Un match plein, alors que le Real Madrid n'a jamais réussi à entrer pleinement dans son match, comme l'a reconnu Zinédine Zidane : "C'est sûr que ce soir, on n'a pas eu une bonne soirée... On a bien commencé notre match durant les quinze premières minutes. Notre première mi-temps a été bonne au début mais on a vite été dépassés par le milieu de terrain surtout par l'intensité qu'ils ont mis. On a été mangés dans les duels au milieu du terrain. On a beaucoup péché là-dedans, on n'a pas eu d'intensité et quand on ne met pas d'intensité à ce niveau-là, ce n'est pas possible... On est vite en difficulté, "

"Ils ont mérité de gagner leur match". Et ZZ de conclure : "Le PSG a été supérieur, il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils ont mérité de gagner leur match. On a été moins bons, on n'a pas été performants. Dans une compétition comme celle-là, à ce niveau, si le rythme n'est pas été élevé de notre côté, c'est très compliqué... C'est une équipe qui nous a mis sous pression, qui a été très bonne à tout les niveaux, et qui nous a mis trois buts."