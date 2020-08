Ligue des champions : pour Upamecano, le PSG est "le plus grand club de France"

Après avoir buté pendant sept années consécutives sur les huitièmes ou les quarts, Paris a fait voler en éclats ce plafond de verre avec un scénario renversant. Mais il faudra confirmer dès mardi, en demies contre Leipzig. Dayot Upamecano, défenseur français de Leipzig, élu homme du match lors de la qualification pour la demi-finale de Ligue des champions, assure sur RMC Sport qu'il s'attend à un gros, gros match.

"On est tous très contents, maintenant on est en demi-finale et on va tout faire pour aller le plus loin possible. Le Paris SG c'est le plus grand club de France, on le sait. Ils ont des grands joueurs, on s'attend à un gros, gros match, on va essayer de tout donner. Le coach m'a bien préparé, il ne fallait pas trop que je rentre dans son jeu parce que (Diego Costa) est quelqu'un qui est très agressif, je l'ai bien fait. Il m'a dit +reste tranquille, fais ton match+, je l'ai fait. Il ne fallait pas avoir peur. L'entraîneur nous a mis en confiance, il nous a relâché, il nous a dit que c'était un match comme les autres. Et on l'a fait. On sait que Neymar est un très bon joueur, très technique. On va tout donner."