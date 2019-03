Ligue des champions : Porto élimine l'AS Rome et se qualifie pour les quarts de finale

Difficile d'imaginer un scénario plus haletant que PSG-Manchester. Porto et Rome, pourtant, en ont réservé un, une demi-heure plus tard. Au bout de la prolongation, après un match plein d'intensité, Alessandro Florenzi a vu son tirage de maillot sanctionné d'un penalty, transformé par Alex Telles (3-1, 117e), qui a fait bouillir le stade du Dragon, et qualifié les Portugais pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Marega, le grand bonhomme. Dans le temps réglementaire, Porto avait ouvert le score par l'intermédiaire du Brésilien Soares (1-0, 26e), bien servi par Moussa Marega, avant que le Malien ne fusille le gardien suédois Robin Olsen (2-1, 52e) pour inscrire son sixième but cette saison en Ligue des champions et répondre à l'égalisation du capitaine romain Daniele De Rossi sur penalty (1-1, 37e).

La Roma en crise. La Roma, qui arrivait fragile après la cuisante défaite ce week-end dans le derby romain contre la Lazio (3-0) et malgré la victoire à l'aller (2-1), s'enfonce dans la crise. L'entraîneur Eusebio Di Francesco, homme clé l'an dernier avec l'épopée qui a duré jusqu'en demies contre Liverpool, vit cette saison un destin contraire, avec pour le moment une cinquième place en championnat.

Encore quatre tickets à prendre. Liverpool, justement, sera-t-il encore au rendez-vous des quarts, où patientent déjà l'Ajax Amsterdam et Tottenham ? Il faudra pour cela ne pas perdre, et marquer, mercredi sur le terrain du Bayern Munich (aller: 0-0). Barcelone-Lyon (aller: 0-0) sera l'autre affiche, au lendemain de Manchester City-Schalke (aller: 3-2) et Juventus Turin-Atlético Madrid (aller: 0-2).