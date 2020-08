Ligue des champions : "On a laissé notre cœur sur le terrain", assure Tuchel

"On a laissé notre cœur sur le terrain", a réagi le coach du PSG Thomas Tuchel après la défaite de son équipe en finale de la Ligue des champions, dimanche soir face au Bayern Munich (1-0). Interrogé par RMC Sport, l'entraîneur s'est dit "déçu mais pas trop", se félicitant du comportement de ses joueurs.

"Il nous a manqué l'efficacité, c'est tout"

"On ne peut pas contrôler le résultat", a déploré Thomas Tuchel. "J'ai eu l'impression que le premier but allait décider du sort de cette finale. (...) Je suis convaincu que si on marque le premier but, on gagne le même match 1-0. Il nous a manqué l'efficacité, c'est tout."

L'entraîneur allemand a aussi défendu ses attaquants stars, Neymar et Kylian Mbappé, loin de leur meilleur niveau dimanche soir. "On veut que 'Ney' et Kylian marquent mais on ne peut pas le demander tout le temps", a-t-il commenté. "Je suis fier car 'Ney' a encore fait un match avec une capacité incroyable, il a montré sa mentalité. Pour 'Kyky' c'est difficile, il a subi une grave blessure, manqué beaucoup d'entraînements (avant les quarts de finale, ndlr). C'était un miracle qu'il soit avec nous."

"J'ai un contrat, je ne sais pas autre chose"

"Ce sont des petits détails. Le même match, un résultat inverse, c'était tout à fait possible", a martelé Thomas Tuchel. "Les dernières semaines on a montré tout ce qui était nécessaire pour gagner tous les titres (...) Je suis fier de la manière, de notre mentalité."

Cet échec menace-t-il la place du coach ? "J'ai un contrat, je ne sais pas autre chose", a balayé le principal intéressé.