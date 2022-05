Ligue des champions : les supporters de Liverpool veulent leur revanche en finale

REPORTAGE

"Tu ne marcheras jamais seul". La devise de Liverpool a emmené Owen, un Anglais dans ce bar parisien, pour la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Drapeaux, maillots… derrière lui, du rouge partout, qu'il agitera ce samedi soir dans la fan zone. "La dernière fois, le Real nous a battus. Cette fois, on va se venger, on va carrément les battre. On est la meilleure équipe du monde. Sadio Mané va faire la différence. Allez mec !", s'exclame-t-il, confiant. Le nom de l'attaquant sénégalais est sur toutes les lèvres.

Vers une septième victoire ?

Oli, à peine débarqué de l'avion, fait déjà des pronostics entre deux pintes de bière. "3-1. D'abord Benzema, puis Mané égalise. Un but de Diaz, et Mané mais le troisième à la 89e minute", annonce le supporter. "On est là pour boire, faire la fête et gagner la Ligue des champions pour la septième fois", ajoute-t-il.

Si Liverpool gagne la coupe, le club scellera un triplé avec la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre, remportée par les Rouges de Liverpool cette saison.