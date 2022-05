Ligue des champions : «J'espère que Karim Benzema aura le Ballon d'Or», affirme Laurent Blanc

INTERVIEW

C'est l'un des matches les plus attendus de la saison. La finale de la Ligue des champions se déroule samedi soir, au Stade de France de Saint-Denis, et oppose le Real Madrid de Karim Benzema au Liverpool de l'Égyptien Mohamed Sala. "Je pense que ça va être un match fantastique parce que ce sont deux équipes fantastiques", affirme d'abord Laurent Blanc, ancien coach du Paris Saint-Germain, dans une interview exclusive accordée à Jacques Vendroux et Jean-François Pérès dans Europe 1 Sport.

"J'espère que pour le spectacle, il y aura une équipe qui va ouvrir le score rapidement parce qu'avec le potentiel offensif des deux équipes, on peut assister à une avalanche de buts", avance l'ex-international français qui se fait plutôt rare dans les médias, et qui évoque pour ce match "un parterre de joueurs exceptionnel".

Karim Benzema, "un grand joueur"

Parmi ces joueurs exceptionnels figure l'incontournable Karim Benzema que l'ex-sélectionneur de l'équipe de France apprécie tout particulièrement. "Je l'adore. Je pense que c'est réciproque aussi parce qu'on s'envoie des textos", confie Laurent Blanc. "C'est un garçon qui respire le football, dans ses déplacements, sa façon de jouer, de proposer des solutions pour son équipe et surtout de finir", énumère l'ancien international français sur Europe 1. "Il a tout", ajoute-t-il. "Il le prouve tardivement, mais dès que vous voyez jouer Karim, vous savez que c'est un grand joueur."

Ses qualités et ses récentes performances peuvent-elles donc en faire un favori pour le prochain Ballon d'Or ? "Certainement que la finale aura une incidence puisqu'on dit qu'il est en concurrence avec Sadio Mané de Liverpool", relève l'ancien entraîneur du PSG. "Ce sont deux styles complètement différents, deux très bons joueurs aussi qu'on aimerait coacher.

Je lui souhaite qu'il gagne d'abord cette finale, et après le Ballon d'Or, j'espère qu'il l'aura", affirme-t-il, soulignant que le numéro 9 du Real "mérite" cette récompense, au même titre que quelques autres joueurs.

Le "mental énorme" du Real, la formation "fantastique" de Liverpool

S'il souhaite à KB9 de remporter cette finale, Laurent Blanc refuse toutefois de prendre parti pour l'un ou l'autre des deux clubs : "Que le meilleur gagne. Ce sont deux gros clubs qui vont essayer de gagner cette coupe d'Europe." Pour lui, les Madrilènes "arrivent toujours à s'en sortir parce qu'ils ont un mental énorme, des joueurs exceptionnels et surtout, ils jouent en équipe".

Le champion du monde 1998 s'appuie notamment sur le parcours européen de la formation coachée par Carlo Ancelotti, qui est parvenue à se sortir de situations compliquées, notamment face au PSG ou Manchester City, pour rallier la finale.

S'il ne tarit pas d'éloges sur la formation madrilène, Laurent Blanc souligne également les nombreuses qualités de Liverpool. C'est une équipe "fantastique, du gardien à l'entraîneur,qui est pour moi l'un des meilleurs", relève l'ancien coach du PSG. "Mais aussi des joueurs, ils ont une façon de jouer basée sur l'attaque", note-t-il. "Tout est réuni pour avoir un match exceptionnel. C'est une finale, et si par bonheur une équipe ouvre le score assez rapidement, on peut voir un match qu'on aime voir", conclut l'ex-sélectionneur de l'équipe de France.