Ligue des champions : «L'équipe la plus en forme en Europe», test grandeur nature pour le PSG face à Liverpool

Le PSG affrontera en mars Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation qui s'annonce compliquée pour les Parisiens. Les Reds ont terminé à la première place de la phase de ligue et sont également premiers du championnat anglais. Le PSG a-t-il alors une chance de se qualifier ?

La grande épreuve pour le PSG. Ce vendredi, le tirage de la Ligue des champions a eu lieu, et l'on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale jusqu'en demi. Et le club de la capitale devra déjà se dépasser dès cette étape puisqu'ils seront confrontés à Liverpool. Est-ce que les hommes de Luis Enrique ont vraiment une chance de se qualifier ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Sur une double confrontation, tout est possible"

Le match aller se jouera le mercredi 5 mars à 21h au Parc des Princes, tandis que le retour se déroulera à Anfield [stade de Liverpool, ndlr] le mardi 11 mars à la même heure. Liverpool n'est pas une équipe facile à vaincre. Lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, les Reds ont terminé à la première place avec un bilan de sept victoires et une défaite lors du dernier match face au PSV, alors qu'ils étaient déjà assurés de poursuivre la compétition. Le PSG, lui, s'est classé 15ᵉ (4 victoires, 1 nul et 3 défaites) et a dû passer par les barrages pour arriver en huitièmes.

"C'est l'équipe la plus en forme en Europe, c'est une équipe compétitive qui contrôle son championnat", assure Mohamed Sissoko, ancien joueur de Liverpool (2005-2008) et du PSG (2011-2013).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Mais sur une double confrontation, tout est possible. Sur le match aller au Parc des Princes, c'est du 50/50. Aller gagner à Anfield, ce n'est jamais évident. Il faudra s'attendre à un grand match de football. Luis Enrique et Arne Slot [l'entraîneur de Liverpool, ndlr] sont deux techniciens qui contrôlent leur sujet. Ça va être une bataille tactique, mais en même temps un match d'hommes. Le vainqueur sera le plus conquérant", explique l'ex-international malien.

Bien qu'ils soient considérés comme les meilleurs d'Europe actuellement, les coéquipiers de Virgil Van Dijk ne sont pas au plus haut de leur forme avec un nul arraché le 19 février face à Aston Villa (2-2), mais restent tout de même premiers du championnat anglais avec 61 points (18 victoires, 7 nuls et 1 défaite).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De leur côté, les Parisiens sont toujours invaincus en championnat. Le PSG est 1ᵉʳ de Ligue 1 avec 56 points (17 victoires et 5 nuls). Les Rouges et Bleus sont sur une bonne dynamique avec une série de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues et ont largement surclassé Brest durant les barrages de la Ligue des champions, avec un score cumulé de 10-0.

Un match où il faudra compter sur les individualités ?

Dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, un joueur en très grande réussite pourrait poser bien des problèmes à la défense parisienne. Auteur d'une grande saison, Mohamed Salah est impliqué sur 49 buts en 37 matchs. Il est le meilleur passeur décisif d'Europe et le deuxième meilleur buteur, derrière Robert Lewandowski (FC Barcelone) et ex æquo avec Harry Kane (Bayern Munich).

La suite après cette publicité

Pour Mohamed Sissoko, l'ailier égyptien de Liverpool n'est pas la seule arme des Reds. "Il y a de fortes individualités, mais il n'y a pas que Mohamed Salah. Ce n'est pas un seul élément qui va déterminer la physionomie du match. C'est une équipe complète, il faudra être attentif et s'attendre à un match compliqué".

Si les Parisiens espèrent se qualifier en quart de finale, il faudra compter sur tous leurs éléments forts, notamment le meilleur buteur européen de l'année civile 2025, Ousmane Dembélé, auteur de 15 buts. "La meilleure arme du PSG ? C'est Ousmane Dembélé. Je pense que s'il est au top de sa forme sur cette double confrontation, le PSG a toutes ses chances", conclut Mohamed Sissoko.