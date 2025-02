Ligue des champions : un triplé contre Manchester City, 14 buts en 2025... Kylian Mbappé en pleine renaissance

Kylian Mbappé a inscrit un triplé magistral mercredi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Manchester City (3-1). L'attaquant français semble avoir trouvé son rythme de croisière après un début de saison compliqué.

En dehors de l'écrasante victoire du Paris Saint-Germain aux dépens de Brest (7-0), la soirée de Ligue des champions de mercredi soir a acté une renaissance. Celle de Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé magistral face à Manchester City au stade Santiago Bernabéu (victoire 3-1 du Real Madrid), l'attaquant français semble de retour à son meilleur niveau après des débuts tourmentés.

Devant les 78.000 spectateurs de l'enceinte madrilène, l'attaquant français a marqué trois buts absolument splendides. Le premier était sans doute l'un des plus beaux avec un lob absolument parfait sur le gardien brésilien Ederson. De quoi porter son total à 14 buts inscrits en 2025. Les premiers mois délicats sous la tunique du Real Madrid paraissent derrière lui, et il ne se fixe aucune limite.

28 buts depuis son arrivée au Real

"C'est clair qu'au début, à Madrid, ce n'était pas trop ça, je pense que je me cherchais un petit peu. Et je pense que j'ai su inverser la tendance, et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. C'est sur la deuxième partie de saison que l'on est jugé. Je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres", a-t-il réagi au micro de Canal+.

Kylian Mbappé a inscrit 28 buts depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Le tirage au sort ce vendredi des huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait réserver au Real Madrid et à Kylian Mbappé un derby contre l'Atlético Madrid, ou bien un choc face au Bayern Munich ou contre le Bayer Leverkusen.

Kylian Mbappé pense aussi à l'équipe de France qu'il retrouvera, sans doute, en mars prochain pour le quart de finale de Ligue des nations face à la Croatie. C'est en tout cas le souhait formulé par Didier Deschamps.