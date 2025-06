Ligue des champions : le PSG «condamne avec la plus grande fermeté» les violences lors des célébrations © Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a condamné sur X "avec la plus grande fermeté" les incidents et violences survenus lors des célébrations de la victoire des hommes de Luis Enrique en finale de Ligue des champions face à l'Inter. Un adolescent de 17 ans à Dax et un jeune homme de 20 ans à Paris sont morts.