Ligue des champions : le PSG battu d'entrée par Manchester United, Rennes prend un point

Les débuts des clubs français en Ligue des champions auraient pu être bien meilleurs : le Paris Saint-Germain a perdu face à Manchester United, au Parc des Princes (1-2), tandis que le Stade Rennais devra se contenter d'un point pour ses débuts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes face aux Russes du FC Krasnodar (1-1). Pour l'un et l'autre, il faudra montrer se montrer bien plus réalistes, dès la semaine prochaine.

Les Parisiens pas au mieux

Le Paris Saint-Germain a affiché un visage contrasté à domicile, dans un stade à huis clos. Face à des Mancuniens dangereux par phases et engagés physiquement, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas semblé aussi étincelants que par le passé.

Alors qu'un but contre son camp d'Anthony Martial (55e) avait répondu à l'ouverture du score mancunienne de Bruno Fernandes sur penalty (23e), une frappe croisée impeccable de Rashford (87e) a permis aux Red Devils de s'imposer à Paris dans le groupe H, ravivant le spectre du "come-back" que l'attaquant anglais avait scellé au même endroit en 8es de finale en 2019.

Baptême imparfait pour Rennes

Le Stade Rennais, pour son baptême en Ligue des champions, a été tenu en échec en Bretagne par les Russes, malgré l'ouverture du score des hommes de Julien Stéphan. Serhou Guirassy restera comme le premier buteur des Rouge et Noir en C1, grâce à un penalty (56e) obtenu à la suite d'une faute sur Martin Terrier. Un avantage de courte durée puisque l'Equatorien Cristian Ramirez a égalisé d'une frappe lointaine pour les Russes dans la foulée (59e).