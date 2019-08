Ligue des champions : l'Ajax Amsterdam renversant, le Celtic Glasgow et Porto éliminés

L'Ajax Amsterdam, demi-finaliste malheureux de la dernière édition, a été mené 1-0 à domicile par le PAOK Salonique, mardi, avant de renverser la situation et de l'emporter 3-2 et se qualifier ainsi pour les barrages de la Ligue des champions. Le club néerlandais, qui a perdu quelques joueurs importants cet été, avait été tenu en échec en Grèce 2-2 à l'aller, et a éprouvé les pires difficultés pour valider son ticket pour les barrages, où il retrouvera l'APOEL Nicosie. Devant les près de 54.000 spectateurs de la Johan Cruyff Arena, l'Ajax a pu compter sur deux penalties de Dusan Tadic (43e et 85e) et un but de Nicolas Tagliafico (79e) pour renverser le PAOK qui avait ouvert le score dès le 23e minute par Diego Biseswar, auteur du deuxième but grec dans le temps additionnel.

Porto et le Celtic coulent à domicile

En revanche, deux autres clubs historiques n'ont pas passé le "cut" de ce 3ème tour préliminaire : le FC Porto et le Celtic Glasgow. Porto, qui l'avait emporté 1-0 en Russie, a totalement manqué sa première période face à Krasnodar, qui menait 3-0 à la pause. Les deux buts signés Zé Luis (57e) et Luis Diaz (76e) après la pause se sont révélés insuffisants pour les Portugais, les Russes se qualifiant au bénéfice des buts inscrits à l'extérieur. Le Celtic, qui avait pourtant ramené un résultat nul de Roumanie (1-1) et qui menait 3-2, a lui plié dans les dix dernières minutes face à Cluj, avec deux buts encaissés (3-4). Un peu avant, Rosenborg, un habitué de la Ligue des champions, l'APOEL Nicosie et le Club Bruges ont eux aussi décroché leur ticket pour les barrages.

Les six derniers billets pour la phase de groupes

Les vainqueurs de ce 3ème tour disputeront les barrages, avec six qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le tirage au sort de cette phase de groupes aura lieu le 29 août à Monaco. Elle démarrera les 17-18 septembre et concernera trois clubs français, le PSG, Lille et Lyon. La finale est programmée le 30 mai à Istanbul.