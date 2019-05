Ligue des Champions : Face à Tottenham, l'Ajax veut sa finale

L'Ajax ira-t-elle au bout ? Après avoir enthousiasmé toute l'Europe et éliminé deux favoris à la victoire finale (le Real Madrid et la Juventus), l'Ajax reçoit Tottenham en demi-finale retour de Ligue des Champions, et compte bien faire durer encore un peu sa formidable aventure. Le résultat du match aller (1-0) place les Néerlandais en position de force, au moment d'accueillir des Spurs qui peuvent encore retourner la situation.

L'Ajax veut faire durer le plaisir

Séduisante, incroyable, phénoménale... tous les qualificatifs auront été utilisés pour décrire la jeune équipe de l'Ajax Amsterdam cette saison. Auteur d'un parcours digne de ses plus grandes heures, le club néerlandais est désormais à une marche de la finale. Et après une manche aller bien négociée, les hommes d'Erik ten Hag n'ont besoin que d'un nul pour s'y qualifier. Un parcours surprenant, qui étonne même les propres joueurs de l'Ajax. "La vérité, c'est que nous ne nous attendions pas du tout en début de saison à nous retrouver dans cette position", a avoué Daley Blind.

Mais les Amstellodamois peuvent être confiants. Cette saison, ils n'ont perdu qu'une seule fois sur leur pelouse, pour 21 victoires et quatre matchs nuls, toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants, qui contrastent avec ceux des Londoniens. Tottenham n'a en effet remporté qu'un seul de ses six derniers matchs, concédant cinq défaites dans le même temps, avec quatre petits buts inscrits seulement. Dans ces conditions, l'Ajax part favori, et son court avantage au score pourrait bien lui suffire à se qualifier en finale. Même le manque d'expérience de la jeune équipe de l'Ajax n'est plus une source d'inquiétude. Lors du match aller, les Ajacides ont montré à quel point ils savaient gérer un score, sans renier pour autant leur philosophie de jeu.

Tottenham aura besoin de ses Français... et de Heung-Min Son

S'ils veulent se qualifier, les hommes de Mauricio Pochettino devront forcément l'emporter. Pour cela, ils auront notamment besoin d'un grand gardien de but. Décisif en quarts de finale face à Manchester City, Hugo Lloris est très attendu ce mercredi aux Pays-Bas. Lors du match aller, il n'avait rien pu faire sur le but de Donny van de Beek, mais s'était montré solide sur sa ligne lors des quelques frappes néerlandaises. "L'Ajax a un petit avantage, et le seul moyen de se qualifier est de gagner", a déclaré le capitaine des Spurs et des Bleus. "Nous devons essayer de tirer les leçons du match aller".

Outre Hugo Lloris, c'est un autre français qui pourrait tout changer. Entré en jeu mardi dernier suite à la blessure de Verthongen peu avant la mi-temps, Moussa Sissoko a complètement transformé le visage de son équipe, dans un premier temps dominée par l'Ajax. L'international français a amené l'impact qui manquait à Tottenham, et s'est même montré dangereux, à l'image de sa lourde frappe à 25 mètres des cages adverses, passée de peu à côté. Sa titularisation ce mercredi ne fait guère de doutes.

Mais le retour qui va faire du bien à Tottenham est celui de Heung-Min Son. Le Sud-Coréen, suspendu à l'aller, avait inscrit trois des quatre buts de son équipe face à Manchester City, au tour précédent. Meilleur buteur des Spurs en l'absence de Harry Kane, Heung-Min Son va tenter de briser le verrou d'Amsterdam. Sa capacité à créer le décalage ainsi que sa précision devant le but, qui avaient manquées aux Londoniens la semaine dernière, seront des atouts indéniables.