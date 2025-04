«Incroyable», «magnifique»... Les supporters du PSG sur un petit nuage, 13e titre de champion de France pour le club

À six journées de la fin du championnat, le PSG est déjà champion de France après sa victoire 1-0 face à Angers. Un sacre à domicile qui a ravi les supporters de la capitale dans le Parc des Princes. Et désormais, c'est de Ligue des champions que se prêtent à rêver les Parisiens.

"Incroyable, on n'attendait que ça !" À la sortie du Parc des Princes, les supporters du PSG exultaient de joie samedi en début de soirée. Et pour cause, le club de la capitale a remporté son 13e titre de champion de France. S'il leur suffisait d'un nul face à Angers pour être sacré, les rouges et bleus l'ont emporté 1-0. À six journées de la fin du championnat, avec 74 points en poche, il est donc mathématiquement impossible de rattraper le PSG au classement.

"C'est un sentiment encore plus fort"

Une victoire d'autant plus belle pour les supporters, car le sacre se fait dans l'écrin du club. "C'est un sentiment encore plus fort. On est à domicile, on gagne, on repart avec le trophée... C'est magnifique !", confirme un fan à la sortie du Parc, sourire jusqu'aux oreilles.

Désormais, c'est un vers une autre compétition que se tournent tous les regards : la Ligue des champions. Le PSG jouera son quart de finale aller mercredi face à Aston Villa, un adversaire à ne surtout pas prendre à la légère. "Il ne faut pas les sous-estimer, mais normalement, on est favoris, on est au-dessus d'eux", confirme ce supporter. "Je pense qu'on va gagner, maintenant, il faut vraiment être concentré et pas faire d'erreur comme les autres années."

Place au collectif

Et justement, pour tous les supporters, cette année est différente. Fini les individualités, place au collectif, orchestrée par Luis Enrique.

"Tout le monde a besoin de gagner sa place sur le terrain, on ne voit rien que défensivement", analyse cet autre fan. "Avant, quand il y avait des stars, c'était difficile de les faire courir. Aujourd'hui, quand tu vois Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou même Khvicha Kvaratskhelia qui s'est très bien adapté, ça fait plaisir."

Invincibilité en Ligue 1, finale de Coupe de France face à Reims et peut-être un parcours européen doré, les Parisiens n'en finissent plus de rêver avec ce nouveau PSG.