Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir FC Barcelone-Stade Brestois ?

Qui aurait parié, au début de la campagne européenne, que Brest ferait partie des meilleures équipes de la "Coupe aux grandes oreilles" ? Après trois victoires, dont une contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, et un match nul, le Stade Brestois (quatrième avec 10 points) se déplace au stade olympique de Montjuic pour affronter un grand d'Europe : le FC Barcelone (sixième avec 9 points), cinq fois vainqueur de la Ligue des champions. Un match de prestige pour les Bretons, une rencontre à ne pas prendre à la légère pour les Catalans.

"Si nous leur manquons de respect, nous allons le payer cher"

Irrésistibles et invaincus en Ligue des champions, les Bretons n'avancent plus en championnat. Ce week-end, les Bretons se sont inclinés contre l'AS Monaco (3-2), une troisième défaite de suite après celle de Montpellier (3-1) et de Nice (1-0). Les hommes d'Éric Roy doivent retrouver leur efficacité et leur jeu avant d'affronter le Barça. Une mission qui s'annonce difficile après la nouvelle blessure de Pierre Lees-Melou, sorti à la demi-heure de jeu lors du déplacement dans la Principauté. Mais les Barcelonais se méfient de cette équipe.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur Hansi Flick et le défenseur Inigo Martinez ont reconnu les qualités du Stade Brestois : "Ils sont bons sur les coups de pied arrêtés et ils savent bien gérer les transitions. C'est une bonne équipe, notre objectif est de les battre", affirme le coach allemand. "Si nous leur manquons de respect, nous allons le payer cher. Demain (mardi), nous avons un très grand rival, on va se battre pour aller chercher la victoire", assure Inigo Martinez.

D'autant que les Catalans traversent, eux aussi, une mauvaise période. Les leaders de la Liga ont enchaîné une défaite (contre la Real Sociedad 1-0) et un match nul (ce week-end, contre le Celta Vigo 2-2) en championnat. Des contre-performances qui coïncident d'ailleurs avec l'absence de leur pépite, Lamine Yamal. Le jeune champion d'Europe avec l'Espagne est touché à la cheville depuis le 10 novembre dernier et il ne sera pas présent sur la feuille de match pour affronter les Brestois.

Pour tous les fans de football et de la plus belle des compétitions européennes, cette rencontre sera à suivre sur Canal+ Sport et Canal+ Live 2. Prise d'antenne pour l'avant-match à 20h50, avant le coup d'envoi à 21 heures.