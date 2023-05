«Une grande satisfaction» : Éric Roy se félicite du maintien du Stade Brestois en Ligue 1 dans «Europe 1 Sport»

En difficulté une bonne partie de la saison, Brest a validé dimanche son maintien en Ligue 1 en battant Clermont 2-1, confirmant un net regain de forme et la réussite du pari Eric Roy en janvier. Avec 41 points à deux journées de la fin du championnat, Brest est désormais hors de portée de Nantes, 17e et premier relégable à huit longueurs. "C'est une grande satisfaction et ça valide le travail effectué depuis cinq mois", s'est félicité l'entraîneur du club Éric Roy dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

À l'issue d'une fin de match tendue, le coup de sifflet final a été accueilli par une ovation dans le stade Francis Le Blé. La tâche n'était pas facile face à de surprenants clermontois, qui restaient sur sept victoires et un nul en Ligue 1. Mais Brest restait sur quatre succès probants à domicile (Toulouse, Nice, Nantes et Auxerre) et malgré l'ouverture du score de Neto Borges (43e), Franck Honorat (45e) et Steve Mounié (48e) ont permis d'en ajouter un cinquième.

Mission accomplie pour Eric Roy, arrivé en janvier alors que les "Ty Zefs" encaissaient une moyenne de plus de deux buts par match et ne parvenaient plus à s'extirper de la zone rouge. "Je suis très heureux pour le club et pour les joueurs qui ont été fantastiques", s'est exclamé le principal intéressé au micro de Lionel Rosso.

Le pari était pourtant risqué : Roy n'avait plus entraîné depuis un court passage sur le banc de Nice (2010/2011) et fait carrière comme directeur sportif à Nice, à Lens et brièvement à Watford, en Angleterre, avant de devenir consultant à la télévision. "Je n'ai pas douté parce que les joueurs, quand je les ai rencontrés, j'ai senti qu'ils étaient réceptifs et qui avaient des valeurs et qu'ils allaient les défendre sur le terrain", a tenu à saluer le technicien. Le Stade Brestois évite ainsi la Ligue 2, ce qui aurait été un naufrage pour le club. Pour Éric Roy, "descendre pour un club comme Brest ça équivaut à une catastrophé industrielle avec des licenciements. C'était donc très important pour les joueurs et pour le staff."