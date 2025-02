Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Brest - PSG ?

La Ligue des champions aura des faux airs de Ligue 1 pour le Paris SG et Brest, qui se retrouvent mardi à Guingamp (18h45) en match aller du barrage d'accession aux 8e de finale, 10 jours après un duel mouvementé en championnat. Matthieu Mirville / DPPI via AFP / © Matthieu Mirville / DPPI via AFP