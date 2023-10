Ligue des champions : à Newcastle, le PSG veut gommer son irrégularité

Un match pour lancer véritablement la saison des Parisiens. Le PSG se déplace, ce mercredi soir, sur la pelouse de Newcastle pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des champions. Deux semaines après leur succès inaugural au Parc des Princes face au Borussia Dortmund (2-0), les hommes de Luis Enrique restent branchés sur courant alternatif.

Un stade bouillant

Capable d'écraser l'Olympique de Marseille (4-0) mais aussi de perdre contre Nice (2-3) ou de rester muet face à Clermont (0-0), les Parisiens comptent sur ce match pour enclencher une véritable dynamique positive. Mais le défenseur français Lucas Hernandez reste sur ses gardes et a même demandé conseil à son frère Théo qui a, lui aussi, affronté Newcastle avec l'AC Milan il y a 15 jours. "Mon frère m'a dit que c'était une équipe très solide défensivement, mais aussi offensivement avec des joueurs qui vont très vite en contre-attaque".

Les Magpies, comme on les surnomme, transformés depuis leur rachat par un fonds souverain d'Arabie saoudite, restent composés de joueurs moins clinquants qu'au PSG. Mais Laurent Robert, qui a porté le maillot des deux équipes, se montre, lui aussi, très prudent. "Devant leur public, ils vont vouloir faire un résultat, marquer ce premier but en Ligue des champions et ce sera un match très difficile". Une rencontre âpre attend le PSG dans un St James' Park qui promet d'être bouillant.