«T'es pas le bienvenu...on te le fera savoir» : le président d'un groupe de supporters du PSG intimide un joueur

La saison terminée, les clubs de football ciblent leurs premières recrues pour le mercato de cet été. Habitué à animer cette période des transferts, la Paris Saint-Germain serait déjà en contact avec plusieurs joueurs dont un, qui a fait l'objet d'un message menaçant sur les réseaux sociaux de la part du leader du Collectif Ultra Paris (CUP), Romain Mabille. Sur le compte Instagram de ce dernier, on pouvait lire sur un post publié ce dimanche : "T'es pas le bienvenu Marseillais... Et on te le fera savoir".

Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, n’est visiblement pas pour un transfert de Lucas Hernandez au PSG… pic.twitter.com/jqHXZvEAAu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 25, 2023

Un message intimidant qui s'adresse à Lucas Hernandez, alors privilégié par les dirigeants du PSG pour une arrivée cette saison. L'international tricolore serait sur le point de s'engager avec le club de la capitale. Mais cela n'est pas du goût du président du CUP. Plusieurs dossiers concernant le défenseur ont refait surface sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters du PSG ont rappelé la proximité qu'entretient le défenseur avec le club rival marseillais. Né à Marseille, Lucas Hernandez a régulièrement évoqué son attachement au club olympien. Un passé qui a visiblement marqué les supporters. En cas de signature, l'accueil du joueur pourrait être houleux au Parc des Princes.