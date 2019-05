Ligue 2 : Brest est promu en Ligue 1

Les Brestois, absents de l'élite depuis 2013, vont retrouver la Ligue 1 : après leur large victoire 3-0 contre Niort lors de la 37ème et avant-dernière journée de Ligue 2, les Brestois ont sécurisé leur deuxième place, malgré le succès de Troyes à Clermont (4-2). Metz, déjà promu, s'est incliné à Nancy 1-0.

Le Paris FC prend une option sur la quatrième place

Pour l'heure, avant la dernière journée, vendredi prochain, c'est le Paris FC qui occupe avec 62 points cette place de deuxième barragiste, fort de sa victoire chez le voisin du Red Star (1-0). Lens est cinquième, avec 60 points, tout comme Lorient. Le cinquième disputera un barrage sur le terrain du quatrième, avant un nouveau barrage contre Troyes et, en cas de succès, contre le 18ème de Ligue 1.

Nancy et Valenciennes se maintiennent

Dans la deuxième partie du tableau, Nancy et Valenciennes ont décroché leur maintien en Ligue 2, avec 42 points chacun. Le Red Star est dernier et relégué, Béziers est 19ème et Sochaux occupe la place de barragiste avec 38 points, derrière le Gazélec Ajaccio, 17ème avec 39 points.