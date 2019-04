Ligue 1 : tous les résultats de la 33ème journée

Les Lyonnais peuvent enfin souffler un peu. Après trois défaites consécutives, l'OL s'est relancé en battant Angers (2-1), vendredi soir lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont construit leur succès en première période sur des buts de Depay (14e) et Terrier (39e), en grande forme ces dernières semaines. De leur côté, les Dijonnais ont battu Rennes (3-2), et ont enchaîné un troisième match sans défaite en championnat. Ils restent 18e et barragistes.

Samedi, Marseille, grâce à sa victoire contre le relégable Guingamp 3-1 est revenu à cinq points de Lyon et du podium du Championnat de France, pour occuper la 4e du place en attendant le match de son rival Saint-Étienne, dimanche. Nîmes a remporté son match face à Bordeaux (2-1) et Nice a été défait par Caen (0-1). Enfin, les Strasbourgeois se sont inclinés à domicile face à Montpellier (1-3)