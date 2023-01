Ligue 1 : retour du trio magique, Neymar, Messi et Mbappé pour le match choc Rennes - PSG

Un match choc ce dimanche soir au Roazhon Park entre Rennes et le Paris Saint-Germain pour la 19e journée de Ligue 1. Le PSG de Christophe Galtier, qui revient avec le trio magique Neymar, Messi, Mbappé, a pourtant du mal à se remettre en marche depuis la fin de la Coupe du Monde. Le dernier déplacement en championnat, chez un candidat au podium, s'était soldé le premier janvier par une défaite 3-1 à Lens.

Après 10 jours de vacances, Kylian Mbappé est dans le groupe pour ce déplacement à Rennes. Et pour la première fois depuis le Mondial, l'international français pourrait retrouver Messi et Neymar. À eux trois, ils représentent 67% des buts inscrits par le PSG en championnat. Mais après deux mois sans jouer ensemble, seront-ils toujours aussi complices ? Il faudra du temps, reconnait Christophe Galtier.

Une équipe qui a du mal à convaincre

"Chacun est parti dans sa sélection, ce qui fait que nos automatismes ont été mis de côté. À moi et mon staff de faire en sorte qu'ils puissent retrouver le plaisir de jouer ensemble, de se reconnecter et qu'on ait beaucoup plus de liant entre les lignes que ce que nous avons eu sur les matches post Coupe du monde", explique l'entraîneur du PSG.

Car oui, Paris déçoit depuis la reprise, notamment en Ligue 1 avec une victoire contre Strasbourg, une défaite sans contestation possible à Lens et un succès peu brillant cette semaine contre Angers. Rien de bien convaincant avant ce déplacement à Rennes, où le PSG n'a plus gagné depuis plus de 4 ans.