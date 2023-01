Ligue 1 : l'Olympique de Marseille se révèle de plus en plus spectaculaire

Marseille, c'est tout simplement l'équipe qui monte. Alors que le club accueillera ce samedi soir Lorient pour la 19e journée de Ligue 1, l'OM file dans une dynamique impressionnante. On peut même parler de record, avec 39 points en 18 journées et une moyenne de deux buts marqués par match, cela n'était jamais arrivé au XXIᵉ siècle. Les Marseillais restent sur cinq victoires d'affilée et aperçoivent l'espoir d'arriver au top de la compétition.

"C'est bien pour la confiance, pour le groupe. Je pense que c'est important d'enchaîner les victoires. On est content de ce qu'on fait. On s'améliore aussi. On va avancer, essayer d'aller le plus loin possible dans ce championnat et on verra bien", annonce, prudent, le défenseur Samuel Gigot.

Une ascension grâce à Igor Tudor ?

Cette réussite doit beaucoup à l'entraîneur, Igor Tudor, très critiqué à son arrivée. L'ombrageux Croate a mis les rieurs de son côté. L'OM joue vite et bien. Il peut aussi compter sur des joueurs d'expérience. Des bons coups réalisés par le président Pablo Longoria, expert du marché des transferts. Parmi eux, le Congolais Chancel Mbemba, défenseur intraitable, contre-attaquant redoutable et même buteur, comme mercredi à Troyes.

"Pour moi, c'est naturel. C'est la chance, mais les gens, ils me connaissent. Je crois que je suis un peu buteur", confie le joueur en souriant. Et ce n'est pas fini. La talentueuse recrue ukrainienne Ruslan Malinovskyi va découvrir ce samedi soir l'ambiance bouillante du Vélodrome. Le stade ouvrira à guichets fermés, comme c'est désormais l'habitude, avec 63.000 spectateurs pour pousser l'OM vers une nouvelle Ligue des champions.